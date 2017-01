Una donna accusa ancora Trump "Abusò di me e mi diffamò"

Summer Zervos, ex concorrente del programma tv "The Apprentice" che a ottobre ha accusato Donald Trump di abusi sessuali, ha denunciato di nuovo il presidente Usa.

Stavolta l'accusa è di diffamazione, dal momento che il tycoon ha sempre negato le molestie, definendo le accuse invenzioni e falsità. Zervos è comparsa a Los Angeles in conferenza stampa a fianco dell'avvocata Gloria Allred - la stessa che ha seguito alcune delle denunce contro Bill Cosby -, per fornire i dettagli della causa presentata a New York mentre mancano tre giorni all'investitura di Trump come presidente.

A ottobre scorso, Zervos aveva dichiarato in conferenza stampa che Trump l'aveva palpeggiata e baciata contro la sua volontà in un hotel di Los Angeles. Trump aveva respinto le accuse, dicendo che erano false. In una nota aveva fatto riferimento anche alle accuse simili ricevute da un'altra decina di donne, affermando che si trattasse di "fatti mai accaduti" e di denunce "inventate". Zervos ha spiegato oggi di non aver avuto "altra alternativa" che presentare la denuncia per diffamazione, per "difendere" la propria "reputazione".