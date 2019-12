Sorpresa senza biglietto, spruzza il proprio latte contro il controllore

Choc in Germania dove una donna sorpresa a bordo di un mezzo pubblico senza regolare titolo di viaggio è arrivata addirittura a denudarsi ed a spruzzare il latte del proprio seno contro il malcapitato controllore, nella folle convinzione di evitare così una sanzione.

L'episodio, riportato dalla stampa estera, si è verificato durante la giornata di sabato 30 novembre su un tram della linea locale della città di Gelsenkirchen (Renania Settentrionale-Vestfalia). La donna stava viaggiando insieme al proprio compagno quando è stata raggiunta dal controllore. Il pubblico ufficiale, che stava verificando che tutti i passeggeri fossero muniti di biglietto, si è avvicinato alla coppia per chiedere loro di mostrare come tutti il titolo di viaggio. In breve, tuttavia, la situazione è degenerata, precipitando letteralmente nell'assurdo.

Saliti sul mezzo senza alcun diritto, dato che non avevano pagato la corsa, i due sono stati gentilmente invitati dal controllore a scendere alla prima fermata disponibile. Non solo. Dal momento che avevano contravvenuto alle regole, entrambi sono stati sollecitati a mostrare i documenti, così da essere identificati e, probabilmente, sanzionati.

Furiosa per quanto stava accadendo, la donna ha dato letteralmente in escandescenze, reagendo in maniera inconsulta. Dopo aver improvvisamente sollevato il maglione ed esposto il proprio seno, ha schizzato un po' del suo latte contro il controllore, rimasto a dir poco scioccato come il resto dei testimoni presenti a bordo del mezzo pubblico.

Il conducente si è visto costretto ad arrestare la corsa del tram, così da permettere l'intervento delle forze dell'ordine locali, chiamate sul posto.

Il trambusto originatosi in seguito al gesto sconsiderato della donna ha permesso al suo compagno di scendere dalla carrozza e di defilarsi senza essere notato, mentre questa è stata trattenuta sul mezzo.

Dopo aver ricevuto la richiesta di intervento del controllore, gli agenti di polizia hanno raggiunto il luogo segnalato per ristabilire la calma. I poliziotti hanno individuato la donna, che stava continuando ad opporsi con veemenza alla richiesta di esibire i documenti, e sono stati costretti ad immobilizzarla a terra prima di riuscire a caricarla sulla loro auto di servizio. Condotta negli uffici della stazione di polizia di Gelsenkirchen, l'esagitata, risultata poi essere una 31enne, è stata denunciata per aver viaggiato senza biglietto e per grave aggressione fisica.

Terminate le pratiche, la donna è stata comunque rilasciata, mentre non si ha alcuna notizia del soggetto che stava viaggiando con lei.