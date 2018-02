Drone spia decolla da Sigonella: la missione ai confini della Russia

Poche ore fa un drone RQ-4 Global Hawk con sede nella base aerea di Beale (California), attualmente schierato a Sigonella, in Sicilia, ha effettuato una nuova missione ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) lungo le coste della Crimea e del Kuban. Sigonella ospita i Global Hawk della Nato e dell’USAF oltre ai Predator dell’Aeronautica Militare Italiana.

Il volo 10-2043 UAVGH000 è stato rilevato sia dai radar di difesa standard che dai siti commerciali gratuiti come CivMilAir che monitorano il traffico aereo, con foto e dettagli della missione pubblicati sui social in tempo reale. Fin dal 2011, i Global Hawk decollano da Sigonella in operazioni Imagery Intelligence e Battlefield Airborne Communications Node. Il profilo di volo per tutti i velivoli spia imporrebbe (in teoria) un basso profilo con alcuni accorgimenti come il transponder spento ed il silenzio radio con il controllo ATC.

Sigonella

L’AGS di Sigonella è composto da due segmenti: quello aereo basato sulla piattaforma robotica Hale, High-Altitude Long-Endurance Unmanned Aircraft System, Globak Hawk RQ-4 Block 40 e quello a terra a cui è demandata sia la capacità di controllo della missione che l’analisi, distribuzione ed archiviazione dei dati. Sigonella ospita sia il MOS o Mission Operation Support che l’Air Vehicle Missions Command and Control (AVMC2), compreso l’intero apparato logistico. Il segmento aereo del programma AGS si basa sul drone RQ-4, in grado di volare ad altitudini massime di 60.000 piedi per più di 32 ore a velocità prossime ai 340 nodi, ben al di sopra dello spazio aereo occupato dal traffico commerciale. L'RQ-4 può operare a duemila miglia nautiche dalla sua base operativa principale. E’ ritenuta la migliore piattaforma robotica esistente per missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione in grado di sorvegliare in un solo giorno centomila chilometri quadrati di terreno. Il radar ad apertura sintetica ad alta definizione MP-RTIP, è in grado di rilevare e tracciare ogni oggetto a terra e missili da crociera a bassa quota.

Il 61° Gruppo Volo dell'AMI

Il dieci luglio scorso, l’Aeronautica Militare Italiana ha attivato a Sigonella, il secondo rischieramento operativo per i droni così da potenziare le capacità di sorveglianza sul fianco meridionale. Il 61° Gruppo Volo, unità distaccata del 32° Stormo "A. Boetto" di Amendola da cui dipende anche il 28° Gruppo Volo, è equipaggiato con l’MQ-1C Predator A+. Sigonella, sede del 41° Stormo Antisom dell’Aeronautica Militare Italiana, è una piattaforma di lancio per gran parte delle operazioni che si svolgono nel Mediterraneo. Sigonella (tra le altre cose) è anche il cuore dell’Alliance Ground Surveillance, il più importante asset della NATO per missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione (Joint Intelligence, Surveillance e Reconnaissance – JISR).

Perché i velivoli spia sono rilevabili?

In linea di principio i velivoli a cui è demandata la ricognizione persistente non dovrebbero essere rilevabili. Tuttavia parliamo di piattaforme strategiche chiaramente visibili dalle griglie di difesa standard, senza accorgimenti per ridurre la firma radar come avviene ad esempio sui sistemi RQ-180 e RQ-170 Sentinel. L’RQ-180 è attualmente il miglior velivolo a bassa osservabilità disponibile nell’inventario dell’USAF. Solo per fare alcuni esempi: gli RC-135 statunitensi, i Tu-214R russi, i Gulfstream IV che decollano da Trapani così come i Beech B350 dell’USAF da Pantelleria alla volta della Libia (area di Tripoli e Tobruk) volano con il transponder acceso. Stessa cosa per i Poseidon P-8A per missioni nel Mediterraneo ed i Dornier C-146A diretti in Tunisia che decollano da Sigonella, gli E-3A AWACS da Trapani e così via. Nonostante le sue eleganti linee, il Globak Hawk non è mai stato progettato per penetrare il territorio nemico. Tutte le sue missioni avvengono in aree permissive o a distanza di sicurezza dalla griglia di difesa nemica.