Erdogan: "Se morirai, sarai martire" e la bambina piange

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha augurato a una bambina di diventare martire per il suo Paese. Durante un comizio dell'Akp, il suo partito, la fanciulla, vestita con abiti militari, è stata fatta salire sul palco dove Erdogan ha stupito tutti.

"Ha la bandiera turca in tasca. Se diventerà una martire, a Dio piacendo, la avvolgeremo con quella. Sei pronta a tutto, non è vero?", ha chiesto alla bambina Amine Tiras, di appena 6 anni che è subito scoppiata a piangere. Erdogan ha, così, goffamente cercato di esortare i suoi elettori a sostenere l'esercito impegnato in Siria, nell'offensiva di Afrin. Le agenzie di stampa turche hanno riportato la notizia ma molti connazionali hanno ritenuto inappropriato il commento del presidente che quasi le augurava di morire da martire. La Turchia ha una lunga tradizione di militarismo nazionalista e i bambini crescono con lo slogan "Ogni turco è nato soldato". Questo orgoglio militarista è sta crescendo di giorno in giorno da quando il governo di Erdogan ha lanciato una campagna nazionale a sostegno della guerra contro la Siria di Assad.