Turisti fatti evacuare da Mont-Saint-Michel, poi l'allarme rientra

Evacuato l'isolotto di Mont Saint Michel, in Bretagna. La polizia dà la caccia a un uomo che avrebbe gridato "ucciderò dei poliziotti". Gli alberghi, l'abbazia e tutti i luoghi d'interesse del paesino sono stati evacuati dai gendarmi, mentre gli abitanti sono stati invitati a rimanere chiusi in casa.

L'allarme è scattato intorno alle 7.45 di stamani: una guida turistica, che si trovava su una navetta diretta a Mont-Saint-Michel, ha avvisato gli agenti di polizia di aver sentito un uomo pronunciare frasi minacciose contro le forze dell'ordine. Sul posto sono stati subito dispiegati 50 gendarmi, mentre un elicottero ha iniziato a sorvolare la zona.

La riapertura al pubblico

Il santuario di Mont Saint-Michel viene riaperto al pubblico alle 14. Lo ha detto il prefetto che ha spiegato come "il sito è libero da qualsiasi rischio per una riapertura". Il prefetto della regione della Manica, Jean-Marc Sabathè, ha detto di avere "la quasi certezza che il sospetto non si trovi più" sull'isolotto della Bretagna. "Tutte le case sono state perquisite. Allargheremo le ricerche ed esamineremo i video di sorveglianza".