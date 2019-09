Finlandia, pedofilo stupra bimba ma i giudici lo graziano

Un pedofilo ha stuprato una bambina ma i giudici non lo hanno condannato e, anzi, lo hanno graziato. La Finlandia è sotto choc per la sentenza delle toghe, che non hanno punito l'uomo per la violenza sessuale commessa su una piccola di 10 anni.

Spieghiamo. Il processo, a quanto si apprende, non sarebbe riuscito a dimostrare che l'abuso fisico sia stato condotto con la forza e con la vittima lo abbia subito in preda alla paura. Insomma, non essendo stato dimostrato ciò, i giudici hanno scagionato l'imputato.

Una follia assurda, che ha scatenato una bufera nel Paese della Scandinavia e che lo ha portato nel mirino del Consiglio d'Europa. Gli esperti di Strasburgo, infatti, come riportato da EuropaToday, accusano la legislazione finnica, in sostanza, di agevolare gli stupratori dal momento che non tutte le forme di violenza sessuale sono criminalizzate.

Un caso che imbarazza il governo finlandese e l'intero Paese, tanto da portare l'esecutivo ad assicurare l'opinione pubblica: entro la fine del prossimo anno, la legge sarà rivista interamente, così da operare una stretta contro pedofili e stupratori.