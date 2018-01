Florida, resort di Trump "rimandato" per alcuni problemi

Proseguono gli sgambetti contro Donald Trump. Stavolta niente grane politiche o diplomatiche, però. A finire nei guai è uno dei resort del tycoon, come rileva il Miami Herald. Da un'ispezione è emerso che al Mar-a-Lago Club di Palm Beach, in Florida, vi sarebbe una scala pericolosa e alcuni rilevatori di fumo non a norma. Queste grane hanno portato all'esito negativo dell'ispezione

effettuata l'8 novembre scorso.

Non su tutto il resort ma solo nell'edificio adibito a B&B. I dirigenti della struttura hanno però risolto tutto in tempi brevi. Tanto che i nuovi controlli, compiuti il 17 novembre, hanno permesso di verificare che tutto fosse in regola.

Nelle cucine, prosegue il Miami Herald, sono state contestate 15 violazioni, legate essenzialmente alla conservazione di alcuni alimenti, che tuttavia non hanno messo a rischio il giudizio

complessivamente positivo: non a caso in questo caso non è stata necessaria una nuova ispezione.