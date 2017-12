Follia di Capodanno: per evitare molestie alle donne Berlino le chiude in un ghetto

Una zona per sole donne, che qualcuno ha già paragonato a un ghetto. È questa la soluzione escogitata dalla polizia di Berlino, in Germania, per proteggere donne e ragazze durante i festeggiamenti di Capodanno davanti alla Porta di Brandeburgo.

L'autorità di pubblica sicurezza della capitale tedesca ha infatti diramato una comunicazione con tutte le misure di sicurezza per la notte di San Silvestro. Fra le varie raccomandazioni, c'è un provvedimento che ha fatto aggrottare più di un sopracciglio, conquistando le prime pagine dei giornali tedeschi ma non solo.

Un portavoce delle forze dell'ordine berlinesi ha confermato al quotidiano londinese The Daily Telegraph che gli agenti vigileranno specialmente e con regolarità sulla sicurezza delle donne presenti. Il timore è che possano ripetersi incidenti simili a quelli del Capodanno 2016, quando in tutta la Germania e particolarmente a Colonia centinaia di donne denunciarono di essere state molestate durante i festeggiamenti in piazza.

I poliziotti inoltre pattuglieranno lo spiazzo di fronte alla Porta, che per tutta la durata del veglione sarà affollata da centinaia di migliaia di persone, con telecamere portatili sul cappello e squadre di uomini in borghese e in divisa. Inoltre sono state vietate le borse particolarmente voluminose, gli zaini, le bottiglie di vetro e il consumo di bevande alcoliche. Per Capodanno verranno infine schierati 1600 uomini in più oltre a quelli normalmente in servizio.