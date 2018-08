Forte scossa di terremoto in Albania. Sentita anche in Italia

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Albania alle 17,38 (ora italiana).

Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), la magnitudo è stata di 5.8. La scossa ha avuto epicentro nel distretto di Dibër, a 40 chilometri a nord-est della capitale Tirana. Ma anche i cittadini di Durazzo hanno sentito la scossa. L'ipocentro, invece, è stato localizzato a 10 chilometri di profondità.

Come scrive meteoweb, la scossa, di elevata entità e molto superficiale, ha generato situazioni di panico tra la popolazione albanese. Il terremoto è stata anche avvertita in Italia, in particolare in Puglia, in Macedonia, Montenegro e Kosovo. Al momento non si hanno notizia di danni a persone o cose. Anche se si temono danni e disagi.