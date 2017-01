Francia, 16 arresti per la rapina a Kim Kardashian

Retata della polizia in Francia, nell'ambito dell'inchiesta sulla rapina subita il 3 ottobre scorso da Kim Kardashian. Sedici persone sono state arrestate nella notte, nel dipartimento della

Senna-Saint-Denis e a Parigi. Per tutti l'accusa è rapina a mano armata, sequestro di persona e associazione a delinquere. Secondo Europe 1 ad incastrare i malviventi sono stati alcuni indizi che avevano lasciato nella loro fuga, tra cui un'impronta digitale trovata sul luogo del furto e un ciondolo perso e poi trovato da un passante.

A Parigi per la settimana della moda, Kim Kardashian era stata assalita nel sontuoso appartamento in cui risiedeva da cinque uomini vestiti da poliziotti che, dopo averla legata e imbavagliata, le rubarono 9 milioni di euro in gioielli, tra cui l'anello di fidanzamento.

Pochi giorni fa la 35enne moglie del rapper Kanye West, in lacrime, ha raccontato alcuni particolari della rapina. "Stavano per spararmi alla schiena, non avevo vie d'uscita", ha detto nel corso di Keeping Up With A Kardashians, il reality realizzato sulla sua famiglia.