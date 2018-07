Francia, lo schiaffo dei giudici a Macron: "Non è illegale aiutare migranti"

Il pugno di ferro di Emmanuel Macron contro gli immigrati clandestini potrebbe avere le ore contate. La Corte costituzionale francese, infatti, il "reato di solidarietà" è incostituzionale e il sostegno disinteressato a un migrante per "soggiorno irregolare" non può essere perseguito, in nome del "principio di fraternità". Bocciate, dunque, le disposizioni del codice di ingresso e soggiorno degli stranieri vigente in Francia.

La sentenza giunge in un momento particolare, in cui si registra un forte scontro in Europa sul tema dell'accoglienza. Tutto è nato dopo la condanna di un agricoltore, Cèdric Herrou, diventato il simbolo degli aiuti ai migranti sul confine franco-italiano. Era stato lui, infatti, a chiedere l’abolizione del "reato di solidarietà" dopo che la legge francese lo aveva punito perr l'aiuto che aveva fornito ad alcuni migranti.