Francia, due poliziotti linciati da 300 persone inferocite

In Francia è stata una notte di capodanno di estrema violenza. Due poliziotti sono stati selvaggiamente picchiati in un sobborgo parigino di Champigny-sur-Marne, a sud est di Parigi. Nel mirino della folla inferocità - circa 300 persone che volevano entrare senza esser state invitate ad una festa privata - è finita in particolare una poliziotta che è stata presa a calci mentre era stesa a terra, impossibilitata ad alzarsi (Guarda il video).

Le immagini, caricate sui social dagli stessi violenti, hanno fatto il giro della Francia, tanto che persino il presidente Emmanuel Macron è intervenuto sulla vicenda dicendo: " I responsabili del linciaggio codardo e criminale saranno trovati e puniti. Onore alla polizia e pieno sostegno a tutti gli agenti attaccati ".

Les coupables du lynchage lâche et criminel des policiers faisant leur devoir une nuit de 31 décembre seront retrouvés et punis. Force restera à la loi. Honneur à la police et soutien total à tous les agents bassement agressés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 1 gennaio 2018

Come riporta La Stampa, i due agenti sono stati circondati da circa 300 persone che non erano stati invitati alla festa privata e sono stati aggrediti. " Secondo alcune testimonianze, di fronte alla violenza degli aggressori, il capitano di polizia che era in coppia con l’agente è stato costretto a tirar fuori la sua arma di servizio. Alla fine della rivolta, è stato ricoverato all’ospedale di Bégin a Saint-Mandé con ematomi multipli, naso rotto e forse anche un trauma oculare ".

Giorni di violenza in Francia