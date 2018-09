Francia, l'allarmante diffusione dei fondamentalisti islamici

In Francia i salafiti, ovvero i musulmani più conservatori e radicali, sono aumentati del 900% in meno di 15 anni. Il dato allarmante è riportato in un articolo de Le Figaro. Nel 1990 si contavano infatti solo poche centinaia di salafiti. Ma già a partire dal 2004, spiega il quotidiano francese che cita un rapporto dell'Insitut Montaigne (think tank locale), se ne contavano almeno 5mila.

Nel 2015, invece, un ex ministro dell'Interno parlava di una cifra che andava dai 15mila ai 20mila salafiti. Un'ideologia che, rispetto a tante altre in crisi in questi anni, si è quindi diffusa a dismura oltralpe.

Secondo le ultime stime, il salafismo riunirebbe oggi dai 30mila ai 50mila musulmani. Un cambiamento profondo che è visibile in molti quartieri francesi da Parigi fino a Marsiglia. In queste zone i salafiti hanno preso ormai il controllo di aziende e attività di vario genere.

La conclusione del rapporto è piuttosto radicale: secondo il suo autore, Hakim El Karaoui, l'islamismo in Francia sarebbe oggi in una situazione di monopolio intellettuale. Questo soprattutto per il grosso potere detenuto dai social network, spesso prima fonte di radicalizzazione.