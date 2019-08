Francia, a Science Po arriva il corso su Macron

Verrebbe da pensare al culto della personalità di staliniana memoria. O, per non andare troppo indietro con gli anni, alla Corea del Nord che venera il leader Kim Jong Un.

E invece siamo nella laicissima Francia. In particolare, nella liberalissima università parigina di Science Po, che quest’anno ha deciso di dedicare un intero corso all'attuale presidente francese. Secondo Le Figaro, infatti, dalla primavera del 2020, gli studenti del prestigioso ateneo avranno la possibilità di seguire una serie di lezioni sulla “ascesa personale e politica di Emmanuel Macron”. Si tratterà di un seminario di 24 ore, interamente in inglese, intitolato per l’appunto “Macron”.

Dalla formazione scolastica a quella politica, alle sfide che lo attendono sul piano della politica interna e sullo scacchiere internazionale, sarà un corso interattivo che esaminerà ogni sfaccettatura dello “sviluppo personale e professionale” dell’enfant prodige della Quinta Repubblica. Il giovane ministro dell'Economia cataputato a soli 39 anni all’Eliseo. Tra i volumi scelti per approfondire l’argomento ci sono Macron, un président philosophe di Brice Couturier e Macron par Macron, curato dal giornalista Eric Fottorino.

I più critici obiettano sul rischio della mancanza di oggettività nel trattare un argomento così attuale e in divenire. Ma a chi insinua che possa trattarsi di un mero indottrinamento, soprattutto dopo il calo di popolarità del presidente e la rivolta dei Gilet Jaunes, l’università ribatte come sia del tutto lecito indagare anche fenomeni politici in pieno svolgimento. Nulla da dire, certo. Difficile, però, convincere gli studenti. Sul gruppo Facebook degli iscritti all'ateneo c’è chi alla notizia dell’apertura corso ha reagito con ironia, augurando “lunga vita al nostro caro e amato leader, sole delle nazioni”. Un'altra matricola, invece, non la prende bene: “Penso che sarà difficile trovare un corso più snervante di questo”.