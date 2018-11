G20, Macron rimprovera Bin Salman: "Non mi ascolti mai"

Sono stati solo cinque minuti, ma hanno lasciato il segno. A margine del G20, il presidente francese Emmanuel Macron e il principe Mohammed Bin Salman si sono parlati e un video pubblicato dal quotidiano Saudi gazette, ripreso dal Guardian, rivela il contenuto della conversazione.

Macron ha uno sguardo severo e dice: "Sono preoccupato, non mi ascolti mai". Bin Salman, invece, ha un sorriso tirato e prova a difendersi, senza però alcun risultato: "Ti ascolterò certamente, sono un uomo di parola". Non si sa con certezza di cosa stessero parlando i due. Ma è facile ipotizzare l'argomento: l'omicidio dell'editorialista del Washington Post Jamal Khashoggi, barbaramente ucciso nel consolato turco di Istanbul. Un'analista citato dalla Reuters evidenzia " una sorta di contrasto tra il volto di MbS, che mostra un sorriso tirato e quello del del presidente francese, piuttosto severo e in apparenza desideroso di trasmettere i messaggi fermi ".

Secondo quanto fanno sapere fonti dell'Eliseo, i due avrebbero parlato anche della guerra in Yemen, sottolineando la necessità di trovare una "soluzione politica".

Per Bin Salman è un G20 in salita. Proprio ieri, il Senato americano ha votato una mozione per porre fine al supporto degli Stati Uniti alla campagna militare dei sauditi nello Yemen. Un'intenzione già anticipata dal capo del Pentagono, James Mattis, negli scorsi giorni. Questa decisione deriverebbe dalle conclusioni alle quali sarebbe arrivata la Cia, che vedrebbe nel principe saudita il mandante del barbaro omicidio di Khashoggi. Il presidente americano Donald Trump non ha incontrato il principe durante il G20: "Non abbiamo avuto colloqui. Potremmo, ma non ne abbiamo avuti", ha detto il tycoon.