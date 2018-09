Gatto salta nella culla: neonato muore soffocato

È saltato nella carrozzina dove stava dormendo un neonato e lo ha ucciso soffocandolo. Un gatto domestico ha così causato la morte di un bambino di appena un mese nella città di Zlatoust, in Russia.

Il piccolo era stato messo a riposare al rientro da una passeggiata. All'improvviso il gatto è balzato nella culla, sedendosi sul viso del bimbo. Così il peso dell'animale e i suoi peli hanno impedito al neonato di respirare.

Quando la mamma si è accorta dell'accaduto ha subito allontanato il gatto dalla culla e provato a far respirare il bambino, ma purtroppo per lui non c'era più nulla da fare. La donna ha portato il neonato in ospedale e subito dopo è stata allertata la polizia.

Ora le forze dell'ordine sono a lavoro per cercare di capire cosa sia realmente accaduto anche se pare che sia stato proprio l'animale domestico la causa del decesso del piccolo.