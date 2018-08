Gb, 200 persone bloccate per un incidente: Ikea offre letti nello store

Un incidente li aveva costretti a passare ore e ore bloccati in autostrada e molti di loro rischiavano di passare in auto anche tutta la notte. L'incubo di centinaia di persone non si è avverato grazie a Ikea, che ha deciso di aprire le porte di un suo negozio, per accogliere gli automobilisti.

È successo nell'Essex, in Gran Bretagna, dove un incidente, avvenuto alle 14.35 di martedì, ha coinvolto due camion e causato il blocco della circolazione. Le forze dell'ordine hanno lavorato per ore, per ristabilire la viabilità, tanto che la strada è stata riaperta solamente alle 5.45 della mattina seguente. Nello scontro nessuno è rimasto ferito, ma era impossible procedere in autostrada. Secondo quanto riporta il Daily Mail, un portavoce dell'Ikea ha dichiarato: "A seguito dell'incidente sulla M25 abbiamo pensato che qualcuno avrebbe preferito aspettare nel negozio, piuttosto che in macchina" . Così, lo store ha tenuto le porte aperte oltre la chiusura, offrendo posti letto a circa 200 automobilisti.