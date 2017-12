Gb, lascia il vicepremier Green: era accusato di molestie sessuali

Un nuovo terremoto mette in crisi Downing Street. Il di fatto vicepremier conservatore Damian Green, a lungo difeso dal primo ministro inglese Theresa May, si è dimesso dopo che era stato travolto da accuse di molestie ed erano state trovate foto pornografiche nel suo computer da deputato a Westminster. Così, in seguito anche all'inchiesta interna aperta per far luce sull'accusa di aver toccato le ginocchia a una giovane attivista conservatrice, ha deciso di fare un passo indietro. Il primo novembre lo aveva accusato di molestie sessuali anche la reporter Kate Maltby.

Ufficialmente Green ha lasciato l'incarico per aver violato "il codice di comportamento" del governo di Sua Maestà. Le dimissioni sono un brutto colpo per la May che sta facendo tortuose trattative sulla Brexit prima dell'uscita della Gran Bretagna nel marzo 2019. Green era il suo più fidato alleato in un governo, fragile e spaccato, dove molti ministri non perdono l'occasione per metterle i bastoni tra le ruote. Non a caso il primo ministro ha difeso il suo vice fino all'ultimo momento.