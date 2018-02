Gerusalemme capitale, l'Iran: "Gli Usa la pagheranno"

Durissima invettiva di Teheran contro gli Stati Uniti. L’Iran ha minacciato che Washington "pagherà il prezzo" della decisione presa con il trasferimento dell’ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. "Questa è una delle politiche molto sbagliate degli Stati Uniti per la quale loro pagheranno in futuro", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Bahram Qassemi. "Con la mancanza di senno che osserviamo nelle decisioni americane, vi è la necessità di un’azione seria nel mondo islamico", ha aggiunto il portavoce, lasciando intendere una reazione che coinvolga diversi Paesi accomunati dalla fede in Allah.

Il 6 dicembre scorso, il presidente Usa Donald Trump ha ufficialmente riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele, annunciando il piano per il trasferimento dell’ambasciata Usa nella città santa. L’Iran non vuol sentirne parlare: non riconosce l’esistenza dello Stato di Israele e considera Gerusalemme "eterna capitale della Palestina".