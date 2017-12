Gerusalemme, dopo Usa e Guatemala, "10 Paesi meditano la svolta"

Dopo Stati Uniti e Guatemala, altri 10 Paesi avrebbero intenzione di spostare la loro ambasciata a Gerusalemme. A riferirlo è il viceministro degli Esteri di Israele, Tzipi Hotovely, che parla di "trattative in corso" con l'Honduras. Il Paese centroamericano ha infatti avuto legami molto stretti con Israele negli ultimi anni e insieme al Guatemala è stata una delle nove nazioni che ha votato "no" alla risoluzione delle Nazioni Unite che denunciava il riconoscimento di Gerusalemme quale capitale di Israele.

A differenza del Guatemala, la cui ambasciata è stata a Gerusalemme dagli anni '50 fino agli '80, l'Honduras non ha mai avuto la sua ambasciata nella capitale israeliana. Gli altri Paesi che stanno pensando alla svolta sarebbero Romania, Slovacchia. Mentre in Sud Americana troviamo il Paraguay e in Africa occidentale il Togo.

Secondo quanto riportato dal Time of Israel, il Guatemala è stata la prima nazione a impegnarsi a trasferire la propria missione nella città santa dopo l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump. Da allora è seguito l'annuncio della Repubblica Ceca, che ha riconsciuto Gerusalemme Ovest come capitale di Israele. Lo stesso annuncio è arrivato da parte della Russia ad aprile.