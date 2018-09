Il giallo della ragazzina che ricompare dopo ​5 anni dalla sua fuga

Era scomparsa nel maggio del 2013, scappata dalla sua casa di Friburgo all'età di 13 anni, con un uomo più vecchio di lei di 40 anni, Bernhard Manfred Haase. Ora, dopo 5 anni, è tornata a casa.

Nel 2013 erano scappati insieme, ma l'uomo era stato denunciato dalla polizia tedesca, perché la ragazzina non aveva ancora raggiunto l'età del consenso. Così la Germania aveva spiccato un mandato di cattura internazionale, per i reati di rapimento e violenza sessuale. Nello stesso anno, i due erano stati riconosciuti in Polonia, ma poi erano riusciti a far perdere le loro tracce. Negli ultimi anni più nulla: nessun avvistamento, nessun contatto, niente che potesse far sperare nel lieto fine di questa vicenda. Invece, dopo 5 anni, Maria Henselmann è riapparsa dal nulla: ha scritto alla famiglia via Facebook, dicendo che voleva tornare a casa e la sera del 30 agosto gli amici del padre sono andata a prenderla a Milano e l'hanno riportata a casa, come racconta il Corriere della Sera.

Giovedì, la 18enne è stata sentita dalla polizia tedesca: nonostante il comportamento dell'uomo nei suoi confronti fosse peggiorato, "era più facile andare avanti così che ritornare. Non sapevo come avrei potuto fare e avevo una paura tremenda" . Poi quando è diventata maggiorenne si è esaurita la paura di finire in comunità e ha cercato i genitori su internet: "Ho evitato di andare in internet per tutto il tempo per paura che la polizia mi trovasse" , ma quando lo ha fatto ha visto "quanto mi aveva cercato la mia famiglia e non sono più riuscita a sopportare i sensi di colpa" .

Sembra che la ragazza, dopo aver viaggiato in bici per tutta l'Europa orientale, sia arrivata a Milano dove avrebbe tirato avanti con qualche lavoretto, finchè due anni fa non ha affittato un appartamento. Ma le indagini sono ancora in corso, per approfondire alcuni punti ancora poco chiari: perché per esempio Haase è stato trovato proprio in Italia, nonostante Maria avesse detto di non sapere dove fosse.