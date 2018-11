Giappone, sparisce un’isola ma nessuno se ne accorge

Gli abitanti di Sarufutsu, un villaggio giapponese della prefettura di Hokkaido, non si sono accorti di nulla. Eppure la piccola isola giapponese, conosciuta come Esanbe Hanakita Kojima, é scomparsa nel nulla senza lasciare traccia né destare alcuna preoccupazione. Si pensa che l’isolotto giapponese, fortunatamente disabitato, sia sciovolato sotto le onde del mare di Okhotsk a largo della costa nord-orientale, a metá strada tra il Giappone e la Russia.

Il primo ad accorgersi della scomparsa dell’isola sembra essere stato Hiroshi Shimizu, uno scrittore e fotografo giapponese alle prese con un nuovo libro sulle isole del Giappone. Dopo una serie di perlustrazioni marittime alla ricerca dell’isola perduta, é arrivata la conferma ufficiale delle autoritá: l’isola di Esanbe non c’é più. Erosa dal mare, dal vento e probabilmente anche dal ghiaccio dei rigidi inverni marittimi, l’isolotto giapponese sembra essere scomparso sotto il livello del mare, lasciando al suo posto una vaga scogliera sommersa dalle acque.

Al momento la guardia costiera giapponese ha avviato un’indagine per localizzare l’isola e chiarire le reali cause che avrebbero portato alla sua scomparsa. L’isoletta di Esanble era una delle 158 isole disabitate del Giappone, formalmente riconosciute dal governo giapponese nel 2014 con l’obiettivo di estendere la zona economica esclusiva del Paese. Le isolette periferiche hanno infatti acquisito una rilevanza strategica per il Giappone, in combutta con Cina e Russia per questioni territoriali.

Se la guardia costiera confermerá la scomparsa dell’isola di Esanbe Hanakita Kojima, allora il Giappone vedrá restringere la sua zona economica esclusiva, dicendo addio alla propria sovranitá sul territorio e cedendo importanti diritti commerciali alla vicina Russia. La zona marittima di Okhotsk, dove sorgeva l’isolotto perduto, é da anni contesa tra Giappone e il vicino paese sovietico.