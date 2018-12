Gilet gialli, Macron fa mea culpa: "Ho fatto troppe cavolate"

Dopo le proteste dei gilet gialli che hanno paralizzato la Francia e messo a ferro e fuoco Parigi, Emmanuel Macron inizia a capire che qualcosa deve cambiare. E lo fa, facendo per la prima volta autocritica. Come rivelato da Le Parisien , venerdì scorso il presidente francese ha incontrato all'Eliseo alcuni membri di Génération terrain, associazione che riunisce alcuni sindaci. A loro, il presidente sembra che abbia affermato di aver detto e fatto " conneries " ("stronzate", in francese). Tra queste, la limitazione di velocità di 80 chilometri orari o la riduzione degli aiuti per gli affitti.

Secondo Le Parisien, Macron durante l'incontro è sbottato confessando le sue colpe e quelle del suo governo: " Troppe tasse, troppe imposte in questo Paese! E io non ho aiutato ". E la risposta degli invitati è stato un vero e proprio campanello d'allarme per Macron e il suo governo: " La gente vuole vedere la tua testa su una picca ", " non sei amato, sei rifiutato ", gli hanno detto i suoi interlocutori. E adesso, tutti attendono la prossima settimana, quando il presidente francese dovrebbe tenere un discorso alla nazione (forse già domani) e lanciare un suo piano per uscire dalla crisi. I gilet gialli sono ancora sul piede di guerra. E il capo dell'Eliseo, sempre più isolato e sotto assedio, sta cercando di trovare il modo per sopravvivere a quest'impasse, che potrebbe anche condurre alla fine anticipata della sua presidenza. Intanto, domani inizieranno delle consultazioni con i leader del parlamento e i sindacati per fare il punto della situazione.