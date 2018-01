L'app per il fitness che rivela basi e percorsi dei militari Usa

Una mappa interattiva dei dati relativi alla posizione degli utenti iscritti alla popolare app di monitoraggio Strava, ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del personale delle basi militari statunitensi schierati nelle aree sensibili del pianeta. La mappa online mostra i percorsi effettuati in bici o a piedi di coloro che utilizzano dispositivi di fitness con GPS, illuminando le aree di attività. La Global Heat Map è stata pubblicata dalla società di localizzazione GPS Strava. Quest’ultima utilizza le informazioni satellitari per mappare le posizioni e tracciare gli allenamenti degli abbonati al servizio di fitness dell'azienda per un periodo di due anni. Secondo il Washington Post, Strava ha 27 milioni di utenti in tutto il mondo. La mappa non è in tempo reale, ma mostra lo schema delle attività accumulate tra il 2015 ed il settembre dello scorso anno. La Global Heat Map, disponibile sulla rete fin dallo scorso novembre, mostra una grande attività sportiva negli Stati Uniti ed in Europa. Nelle zone di guerra e nei deserti, la mappa svela pochissime tracce di attività in aree praticamente oscurate. Tuttavia proprio quei percorsi sono stati monitorati a ridosso delle strutture militari statunitensi all’estero. Il personale operativo americano che utilizza il tracker dei dispositivi sportivi, potrebbe svelare l'ubicazione dei siti sensibili sparsi per il pianeta. Secondo il Washington Post i dati potrebbero fornire preziose informazioni sulla posizione delle truppe e sull'ubicazione delle basi non ufficialmente note. Immediata la replica del Dipartimento della Difesa in una nota diffusa all’ Associated Press

“Il Dipartimento della Difesa prende molto seriamente le cose come queste e sta rivedendo la situazione per determinare se è necessaria una formazione o una guida aggiuntiva e se deve essere sviluppata una politica per garantire la continua sicurezza del personale statunitense in patria e all'estero”.