Hezbollah condanna ​l'attentato in Iran: "Si vuole giocare con la stabilità della regione"

L'attentato a Teheran ha toccato, come ovvio, anche gli Hezbollah libanesi, storici alleati del Paese degli ayatollah nella regione. E proprio il Partito di Dio ha diffuso in queste ore un comunicato in cui afferma " che questo crimine è un tentativo di giocare con la sicurezza e la stabilità della Repubblica Islamica e di influenzare la sua ferma decisione di sostenere i movimenti di resistenza nella regione ".

Secondo Hezbollah, " i crimini che i terroristi stanno realizzando nella nostra regione e nel mondo sono il risultato di un piano distruttivo internazionale sostenuto e protetto da noti attori regionali. I poteri che stanno dietro la banda che ha condotto questo atto militare terroristico sono riconosciuti da ogni persona ragionevole ". Per il Partito di Dio, l'attentato terroristico di ieri a Teheran deriva dalla recente escalation che ha visto contrapporsi l'Arabia Saudita e il Qatar.