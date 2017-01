Hillary Clinton non si arrende: ora vuol fare il sindaco di New York

Chi pensava che fosse morta e sepolta (politicamente parlando) dovrà ricredersi: Hillary Clinton non si arrende a fare la nonna. Vuole continuare a fare politica ad alti livelli. E dopo la tremenda batosta che le ha inflitto Trump, lo scorso 8 novembre, sapete cosa ha in mente? Diventare sindaco di New York. L'indiscrezione viene lanciata dal New York Times. Nella Grande Mela Hillary ha ottenuto moltissimi voti, circa l'80% in certi quartieri, e questo sicuramente potrebbe aiutarla se si dovesse candidare dopo aver battuto (nelle primarie democratiche) l'attuale sindaco Bill De Blasio.

Dalla poltrona di sindaco Hillary potrebbe maturare una sorta di "vendetta" nei confronti di Trump: non gliene farebbe passare una, come ipotizza il Nyt. A partire dalle presunte irregolarità della Trump Tower, l'edificio simbolo dove il presidente eletto risiede da anni.

Per ora si tratta solo di ipotesi. Anche se c'è un dato di fatto: la popolarità di De Blasio è scemata in modo considerevole. E i democratici faranno di tutto per non perdere la loro roccaforte. Che è molto più di una città.