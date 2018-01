"Ho il cancro ma non ho paura". Commuove il discorso dell'ex ministro laburista

La baronessa Tessa Jowell, deputata dal 1992 al 2015 ed ex ministro del governo laburista, con le sue parole pronunciate alla Camera dei Lord ha commosso il Regno Unito. "Alla fine, ciò che dà senso alla vita non è solo il modo in cui la si è vissuta, ma come ci si avvicina alla fine". Sta combattendo contro il cancro, e nella sua battaglia quotidiana, come racconta lei stessa, lei vede anche lo sforzo a favore di tutti i malati oncologici. Le sue parole hanno ottenuto una vera e propria standing ovation, con i lord che le hanno rivolto un lungo applauso. Jowell (70 anni) ha scoperto circa un anno fa di essere ammalata. Le è stato asportato un tumore al cervello e subito ha iniziato un ciclo di cure volte a disinnescare il male. Eppure, nonostante le difficoltà dovute al suo stato di salute, lei ci tiene a voler dare speranza a chi soffre come lei: "Meno del due per cento dei fondi per la ricerca sul cancro nel Regno Unito vengono spesi per i tumori cerebrali. Nessun nuovo farmaco è stato sviluppato negli ultimi 50 anni. La copertura sanitaria deve essere estesa a tutti".



Un messaggio che sprona la scienza ad andare avanti, e i governi a finanziare la ricerca, anche quando questa non dà risultati. La baronessa spera che il suo discorso possa dare forza e speranza ai malati di cancro come, "in modo che possano vivere bene con la malattia, non limitarci a morire". La differenza, infatti, è proprio questa: vivere bene e non penare solo alla fine, inevitabile.

Jowell ha concluso il suo emozionante discorso in questo modo: "Non ho paura e ho una grande speranza. Che tanti malati di cancro collaborino e si supportino a vicenda, che creino una comunità di amore e supporto ovunque si trovino. Tutto ciò che chiediamo è che i medici e i sistemi sanitari di tutto il mondo facciano lo stesso. Imparino l'uno dall'altro" (guarda il discorso).