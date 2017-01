"Anch'io ho perso mia madre" William consola la bambina

Hanno fatto commuovere le parole utilizzate dal principe William sulla perdita della madre Diana durante una visita al Child Bereavement, un'associazione di Stratford che supporta i bambini che devono superare la perdita di un familiare e di cui William è padrino sin dal 2009.

Come riporta l'Huffington Post, infatti, il principe ha incontrato Aoife, una bambina di 9 anni che è appersa molto scossa dalla perdita del padre, avvenuta poco tempo fa. Il duca di Cambridge ha infatti raccontato la sofferenza provata per la perdita della madre avvenuta quando lui aveva 15 anni: "Sai cosa mi è successo? Ho perso mia mamma quando ero troppo piccolo. Avevo 15 anni e mio fratello ne aveva 12. Eravamo entrambi troppo giovani. Parli mai di tuo padre? È importante che tu lo faccia, è fondamentale per il tuo benessere", ha concluso William.

All'incontro ha partecipato anche la mamma della bambina, commossa dalle parole del principe nel ricordo di Lady D: "Non riuscivo a crederci quando ha iniziato a parlare di sua madre. È stato un momento davvero commovente e ho cercato in tutti i modi di non iniziare a piangere".