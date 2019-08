I grandi marchi di abbigliamento dichiarano guerra a Bolsonaro

I grandi marchi internazionali di scarpe e di abbigliamento hanno in questi giorni annunciato il “boicottaggio” delle materie prime provenienti dal Brasile, quale “ritorsione” per le politiche ambientali “irresponsabili” attribuite al leader verdeoro Jair Bolsonaro.

Aziende tessili come Timberland, The North Face, Vans ed Eastpak, controllate dalla società statunitense VF Corporation, hanno infatti dichiarato che non acquisteranno più cuoio dal Paese latinoamericano e hanno giustificato tale mossa rimarcando la loro “indignazione” derivante dalla recente devastazione dell’Amazzonia.

La valenza anti-Bolsonaro dello stop agli acquisti di pellame originario del Brasile emerge direttamente da un comunicato diffuso ultimamente dalla stessa VF Corporation. Nella nota in questione, il gruppo Usa afferma innanzitutto che i propri marchi non saranno mai complici di “governi colpevoli di rovinare l’ambiente” . Il documento prosegue quindi sottolineando l’ “estrema drammaticità” delle immagini, rilanciate in questi giorni dalle tv di tutto il mondo, dei roghi che si propagavano nel polmone verde del pianeta. Infine, la società americana precisa che il cuoio importato dalla nazione verdeoro ha costituito finora solo una “piccola parte” delle materie prime impiegate nella produzione dei rispettivi capi d’abbigliamento e che, di conseguenza, lo stop all’acquisto di tale risorsa straniera non produrrà gravi ripercussioni sull’attività produttiva di VF Corporation.