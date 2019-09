I turisti non la riconoscono. Ed Elisabetta si finge un'altra

È la Regina più famosa al mondo. Eppure c'è qualcuno che, dopo averla vista e averci parlato, non l'ha riconosciuta. È accaduto a un gruppo di turisti americani a Balmoral, dove Elisabetta II trascorre le vacanze estive.

Secondo quanto raccontano i media locali, la Regina stava passeggiando nei dintorni della residenza scozzese quando un gruppo di turisti si è avvicinato a lei. E ha iniziato a chiederle informazioni e curiosità. " Ha mai incontrato Elisabetta? ", le hanno domandato. " Io no, ma quell'agente sì ", ha risposto sorpresa la sovrana indicando un poliziotto a poca distanza.

A causa del foulard sul capo e giaccone di tweed, i turisti non hanno riconosciuto la Regina. E lei, dal canto suo, ha deciso di stare al gioco. La sovrana 93enne si è così intrattenuta con i visitatori che l'avevano scambiata per una signora del posto. Nessun cappello o cappottino colorato come quelli che indossa durante le occasioni ufficiali: la Regina era quasi irriconoscibile.