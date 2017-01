Gli immigrati "banditi" da Trump già nella lista stilata da Obama

Niente più visti d'ingresso, almeno per trenta giorni. È questa la prima bandierina piantata da Trump, che con un altro decreto ha chiuso il rubinetto dell'immigrazione da 7 Paesi a maggioranza musulmana, anche per i cittadini muniti di un visto.

Iran, Iraq, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen. Sono questi i Paesi destinatari del provvedimento, con un blocco per i cittadini siriani che varrà fino a ulteriore comunicazione per " tenere i terroristi dell'islam radicale fuori dagli Stati Uniti ".

Un elenco di Paesi che non è però farina del sacco della nuova amministrazione. Un articolo di approfondimento su Mic ricorda come già durante il mandato di Obama i sette Paesi furono messi sotto osservzione.

Prima il visto negato per chi nei cinque anni precedenti avesse visitato Iran, Siria, Sudan o Iraq. Poi, nel febbraio 2016, l'addendum di Libia, Somalia e Yemen, lasciando le frontiere aperte per le persone con doppia cittadinanza di questi Paesi, ma non a quelli dei quattro precedentemente segnalati.

Trump, scrive il sito giornalistico, è dunque partito da quell'elenco per espanderne lo scopo e bandire l'immigrazione o l'ingresso dei cittadini da quei Paesi.