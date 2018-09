India, bruco nel piatto al ristorante di Ikea

"C'è un bruco nel mio biryani vegetariano" . È la scoperta choc denunciata su Twitter da un cliente del ristorante dell'Ikea che ha fotografato il suo piatto con l'animale dentro. È successo in India, a Hyderabad, nel megastore che il colosso dell'arredamento svedese ha inaugurato da meno di un mese.

Le immagini del pasto e dello scontrino sono state poi pubblicate sul social network e l'uomo ha anche taggato le autorità municipali.

La multa

Secondo quanto riferiscono i media indiani, dopo le condivisioni del tweet gli agenti dell'ufficio di igiene locale sono intervenuti, sanzionando il colosso dell'arredamento con una multa di 11.500 rupie, circa 139 euro. La segnalazione è stata inviata anche al fornitore del cibo, la società di catering Haldiran, di Nagpur.