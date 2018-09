Infermiera salva la vita a un bimbo: 28 anni dopo sono colleghi ​nello stesso ospedale

Il mondo può risultare davvero piccolo. L'avrà probabilmente pensato Vilma Wong, l'infermiera che si è ritrovata come collega il bimbo prematuro che aveva salvato 28 anni prima.

Durante un turno di lavoro, nell'ospedale Lucile Packard di Palo Alto, in California, Brandon Seminatore, 28 anni, si è presentato ai nuovi colleghi e il suo nome non è passato inosservato all'infermiera. Lei, 54 anni, non poteva certo essersi dimenticata del nome di quel bimbo nato prematuro, a 29 settimane, e rimasto in cura nel reparto di terapia intensiva, dove lavorava la donna, per più di un mese. Era stato proprio il team di cui faceva parte la Wong a seguire Brandon e a salvargli la vita.