Influencer russa trovata morta: il corpo in una valigia

Il suo corpo è stato trovato in una valigia nell'appartamento in cui viveva a Mosca. Sul cadavere diverse ferite e un profondo taglio alla gola. La vittima di tanta violenza è la 24enne influencer russa, Ekaterina Karaglanova.

A dare l'allarme è stata la famiglia della giovane che da alcuni giorni non aveva sue notizie. Quando i genitori della ragazza sono entrati nell'appartamento, hanno trovato in corridoio una valigia con il corpo della figlia. Inutili i soccorsi, la giovane era già morta.

Gli investigatori, come riporta Repubblica, non escludono che il movente dell'assassinio sia di tipo passionale. La polizia ha riferito in seguito di non aver trovato prove di colluttazione nell'appartamento e nessuna arma sulla scena del crimine. Ma le telecamere di sicurezza del palazzo hanno ripreso un ex fidanzato di Ekaterina proprio nei giorni della sua scomparsa.

La ragazza era molto famosa sui social. Oltre 85 mila followers su Instagram, la 24enne specializzanda in dermatologia aveva un blog molto seguito di viaggi e, da poco tempo, una nuova relazione.