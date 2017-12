Internet, Commissione Usa vota contro la "net neutrality"

Tutto come previsto. La Federal Communications Commission (Fcc) degli Stati Uniti ha cancellato le regole che professavano una rete Internet libera e aperta, la cosiddetta "net neutrality". Le norme erano state approvate nel 2015 sotto l'amministrazione Obama.

Il voto dei membri della commissione (tre contro due) cosa comporta? Salteranno le norme che oggi impediscono ai provider di bloccare o rallentare i contenuti in base a corsie preferenziali pagate da chi fornisce i contenuti stessi. Per i repubblicani Internet non solo continuerà a vivere come prima, ma ci saranno anche nuove opportunità per chi intende investire e chi è disposto a pagare per avere più servizi. Al contrario per i democratici saranno stravolte le modalità di accesso alla rete.

Ma che significa l'espressione "neutralità della rete"? Di fatto è una rete a banda larga priva di restrizioni "arbitrarie" sui dispositivi connessi e sul modo in cui essi operano, che lascia, quindi, massima libertà di fruizione di servizi e contenuti presenti in rete da parte degli utenti.