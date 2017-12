Iran, due morti nelle proteste: "Uccisi da agenti stranieri"

Dopo le accuse da parte di media e social media, è arrivata la conferma delle autorità: due manifestanti sono stati uccisi a Dorud in Iran nelle proteste di piazza. Nel bilancio degli incidenti ci sono anche 6 feriti.

Secondo il vicegovernatore della provincia del Lorestan, Habibollah Khojastehpour, i manifestanti erano scesi in piazza rispondendo agli appelli "di forze ostili". "Ma né la polizia, né i militari, né altre forze di sicurezza hanno sparato sui manifestanti", ha assicutato, "La dimostrazione avrebbe dovuto concludersi pacificamente, ma la presenza di certe persone e gruppi ha portato alla morte di due cittadini". Secondo i Guardiani della rivoluzione, uomini con armi "militari e da caccia si sono introdotti nella manifestazione e hanno esploso colpi sulla folla e contro gli edifici governativi".

In tutto il Paese da giorni c'è una ondata di manifestazioni antigovernative nel Paese provocate in parte da un malcontento per le difficoltà economiche e la corruzione. Si tratta dei più gravi disordini dal 2009, che seguirono la rielezione del presidente Mahmoud Ahmadinejad.