Islamici gli offesero la moglie. Veterano li picchiò: "Lo rifarei"

I fatti risalgono all'anno scorso, il 24 gennaio 2016, quando un veterano della guerra in Iraq ormai in pensione vide otto islamici offendere sua moglie e in tutta risposta li riempì di botte. Dopo un anno, con un post su Facebook, l'uomo è tornato su quella vicenda per spiegare come andarono veramente le cose.

Kyle Tyrrell, 48anni, avrebbe avuto un litigio con otto pescatori della Surf Coast, nello Stato di Victoria in Australia. La moglie Liana, come spiega il Daily Mail, sarebbe stata raggiunta da un pugno in faccia mentre passeggiavano sulla spiaggia di Cosy Corner, a Torquay. Il motivo? La donna avrebbe redarguito uno dei pescatori dopo averlo visto cercare di catturare granchi in una zona dove la pesca era vietata. Il musulmano avrebbe allora insultato la donna, chiamandola ripetutamente "prostituta". Lei lo avrebbe ignorato, provocando solo ulteriore irritazione. A quel punto sarebbe intervenuto Tyrrell che oggi dice: "Non avevo altra soluzione che combattere". Uno degli otto pescatori, che lui stesso ha precisato essere tutti musulmani, "aveva iniziato a rincorrere Liana, voleva colpirla con un pugno. Mi sono messo in mezzo, ho schivato il colpo e ho reagito, così è iniziato il combattimento. Né io né la mia famiglia saremmo potuti andare via in sicurezza. Mentre tenevo impegnato l'assalitore un altro uomo ha colpito mia moglie mentre cercava di portare in salvo mia figlia lontano dalla spiaggia".

"A quel punto - continua Tyrrell - gli altri cinque si sono uniti alla lotta". L'uomo ha riportato alcune ferite, mentre uno dei pescatori è stato costretto a ricorrere alle cure mediche. "Rifarei tutto ciò in un battito di ciglia, anzi, farei la stessa identica cosa per ogni donna che vedessi in questa situazione, non solo per mia moglie", ha concluso Tyrrell nel suo post su Facebook.