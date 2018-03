Ivanka Trump nel mirino dell'Fbi

Non c'è solo Jared Kushner sotto la lente d'ingrandimento. Nel mirino dei federali finisce anche la figlia del presidente Usa, Ivanka Trump. L'Fbi infatti sta indagando su uno degli accordi che riguardano gli affari commerciali internazionali di Ivanka. Lo rivela la Cnn, che cita due fonti. Ma di cosa si tratta? Negoziati e finanziamenti relativi alla realizzazione del Trump International Hotel and Tower di Vancouver (Canada). La Cnn spiega che l'indagine potrebbe dare molto fastidio a Ivanka, impedendole di ottenere il "via libera" di sicurezza per l'accesso ai documenti top secret, in quanto consigliera del presidente.

L'Fbi sta setacciando gli accordi stretti sia da Ivanka sia dal marito, per capire se qualcuno di questi possa averli resi vulnerabili a pressioni da parte di agenti stranieri, compresa la Cina. Kushner di recente ha perso l'accesso alle informazioni classificate più sensibili della Casa Bianca. Le indagini sui possibili legami esteri sono la prassi, come ammette la stessa Cnn, verso chi aspiri al nullaosta per l'accesso a documenti riservati. Resta da capire se emergeranno, o meno, nei confronti di Ivanka, elementi tali da rendere sconsigliabile la concessione del via libera ai documenti.

Nonostante le difficoltà la giovane coppia non vuol mollare. E Kushner si prepara, con la benedizione di Trump, a gestire i prossimi importanti appuntanti per l'agenda mediorientale degli Stati Uniti, a partire dalla visita a Washington a fine marzo del potente principe ereditario saudita, Mohammed Bin Salman, che ha un grande rapporto di amicizia con Kushner.