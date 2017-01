Juncker ora parla in francese: "L’inglese è lingua in uscita”

“L’inglese è una lingua in uscita nell’Unione europea, quindi dobbiamo abituarci al fatto che altre lingue ufficiali vengano utilizzati con la stessa intensità con cui usavamo prima l’inglese, quindi parlerò in francese e forse in tedesco”. Lo ha detto Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Europea, parlando al convegno ‘The European Pillar of Social Rights: Going forward together’.

Juncker ha voluto così fare una frecciatina al Regno Unito che ha avviato il percorso della Brexit, così come deciso con il referendum del 23 giugno scorso. Il presidente della Commissione aveva, infatti, iniziato a parlare in inglese, ma pochi minuti dopo è passato al francese riaprendo così il dibattito sul futuro dell’utilizzo dell’inglese come lingua dell’Unione Europea. Juncker ha poi aggiunto che“non parlerà nella sua lingua, il lussemburghese, riferendosi al fatto che il Granducato non ha chiesto che la sua lingua venisse inserita tra quelle ufficiali dell’Unione.