Corea, il mistero dell'aereo privato di Kim a Vladivostok

Qualcosa si muove fra Corea del Nord e Russia. Secondo quanto riportato dall'agenzia sudcoreana Yonhap, un aereo, che si presume essere l'aereo privato di Kim Jong-un, è atterrato a Vladivostok nella giornata di ieri. A darne conferma, il sito di monitoraggio dei voli Flightradar24, che ha riportato i dati del Chammae-1, il volo di linea di Kim. L'aereo è atterrato a nella città sul Pacifico la mattina presto e ripartito verso Pyongyang tre ore dopo l'atterraggio. L'aereoporto russo ha rifiutato di dare indicazioni a riguardo.

Naturalmente, sono iniziate subito le speculazioni sui passeggeri del volo, sugli incontri tenuti e sul perché la scelta di Vladivostok. L'idea è che dietro questo andata e ritorno tra Pyongyang e la città dell'Estremo oriente russo vi siano i preparativi per l'incontro fra Kim e Vladimir Putin. Il leader nordcoreano è fortemente impegnato a mantenere la Russia al proprio fianco. E l'incontro fra il vertice di Pyongyang e Sergei Lavrov, ministro degli Esteri della Federazione russa, a Pyongyang ne è stato l'esempio.

Adesso, questo volo dimostra che qualcosa bolle in pentola. Non si sa che il lleader fosse a bordo dell'aereo. Nelle ultime apparizioni all'estero, il leader della Corea del Nord ha comunque dato modo di mostrarsi al pubblico almeno al momento del suo arrivo. Prova ne sono i viaggi a Pechino. Questa volta, invece, il volo è circondato da un alone di mistero.

Tra le ipotesi, vi è anche la possibilità che l'aereo avesse a bordo funzionari di alto livello del governo di Pyongyang. L'obiettivo sarebbe quello di predisporre tutto per il viaggio di Kim a Vladivostok in occasione del forum economico che si terrà a settembre nella città russa. Dopo l'incontro di Lavrov con Kim, il leader nordcoreano era stato ufficialmente invitato da Putin a partecipare al forum economico per l'Estremo oriente.

Una fonte citata dall'agenzia Yonhap ha ribadito che "non c'è alcuna garanzia che il presidente Kim fosse presente". "Sembra che i funzionari nordcoreani si siano recati lì per fare i preparativi per la possibile partecipazione di Kim al Forum economico che si terrà a Vladivostok in settembre". Una partecipazione possibile, ma non ancora certa, poiché formalmente Kim non ha mai risposto a quell'invito ufficiale del Cremlino. Ma i preparativi, evidentemente, già fervono.

Il Forum di si preannuncia estremamente importante. Sono stati invitati il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in, il primo ministro giapponese Shinzo Abe e il presidente cinese Xi Jinping di partecipare. Se questi leader confermassero la loro presenza e se anche Kim dovesse accettare l'invito, ci troveremmo di fronte a un incontro di rilevanza storica per tutta l'Asia orientale. Sarebbe il primo incontro multilaterale asiatico, con la partecipazione di Kim e sotto l'egida russa, in cui si tratterà della denuclearizzazione della Corea.