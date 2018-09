L'allarme di Geert Wilders: "Gli islamici arrivano per dominarci"

Geert Wilders, leader dell'ultradestra olandese, torna a far parlare di sé dal Forum Ambrosetti di Cernobbio, dove ha incontrato anche il vicepremier Matteo Salvini. Il politico olandese ha parlato al Corriere della Sera della sua idea di Europa. Un continente che, a suo dire, deve avere una "cultura dominante" in cui bisogna contrastare quella che Wilders definisce "l'islamizzazione". "Devi avere una cultura dominante. Sono contro la Ue e l’idea di uno stato sopranazionale che ci toglie l’identità. Il problema dell’islamizzazione è esistenziale. Quelli non vogliono integrarsi. Sono qui non per assimilarsi, ma per dominare e soggiogare. E guardi, la popolazione africana passerà da un miliardo e mezzo a più del doppio in questo secolo e almeno un terzo di loro vorrà venire in Europa".

Sfide importanti, in cui il politico olandese ritiene che i Paesi del continente debbano cooperare ma senza unirsi politicamente. È il progetto della sua Europa. "Io sono per cooperare, ma non in un’unione politica. Il mio partito ha sostenuto un governo di minoranza del premier attuale, Mark Rutte, per due anni. L’accordo era che avremmo avuto una politica migratoria più dura, ma quando Rutte è andato a Bruxelles non gliel'hanno permesso. Non abbiamo più le chiavi della porta di casa nostra".

Ed è un'idea che condivide con il premier ungherese Viktor Orban, attuale leader politico del gruppo di Visegrad e considerato il campione di tutti i movimenti euroscettici. E con le elezioni europee del 2019 alle porte, il fronte sovranista di tutto il continente cerca sinergie per mostrarsi compatto di fronte alla tornata elettorale che può decidere il destino dell'Unione europea e in cui l'immigrazione sarà un tema centrale del dibattito. "È una lotta per la sovranità, l’identità e contro l’immigrazione di massa. Alcuni di noi sono anti-Ue, altri sono critici dell’Europa. Ma tutti siamo per l’identità nazionale e contro l’islamizzazione", ha ribadito Wilders.