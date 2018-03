L'avvocato di Trump ottiene un ordine restrittivo contro la pornostar Stormy Daniels

Alla fine la vendetta di Donald Trump è arrivata. L'avvocato del presidente, Michael Cohen, è riuscito ad ottenere un ordine restrittivo contro Stormy Daniels, la pornostar che sostiene di aver avuto una relazione, 12 anni fa, con l'inquilino della Casa Bianca.

Nell'ordinanza segretamente ottenuta dal legale del tycoon si impone alla Daniels di non parlare di quell'episodio, accaduto veramente o meno che sia. Secondo una rivelazione del New York Times, l'atto restrittivo sarebbe stato emesso nel silenzio più totale nel corso di un arbitrato in corso in California.

Appena ieri la Daniels aveva denunciato che l'accordo stipulato con Trump per non rivelare nulla di quell'antica relazione sarebbe nulla poiché il presidente non l'avrebbe mai firmato. Secondo quanto riporta una copia dell'ordine di cui è entrata in possesso NBC News i legali del tycoon avrebbero ottenuto una vittoria importante facendosi mettere nero su bianco da un giudice in pensione un ordine restrittivo per cui la pornostar non può rendere pubblica qualsiasi "informazione riservata" sull'accordo di non divulgazione sottoscritto dalle parti nell'ottobre del 2016.

Tuttavia quando ieri sera la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha annunciato che il presidente aveva vinto l'arbitrato contro l'attrice porno sono emersi anche i dettagli che avrebbero dovuto rimanere segreti. I legali della Daniels sostengono di ricevere continue pressioni dagli avvocati di Trump perché la loro cliente mantenga il silenzio.