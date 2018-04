Legale di Trump indagato per "interessi personali"

L'avvocato personale del presidente Donald Trump, Michael Cohen è sotto inchiesta penale. Lo ha confermato il dipartimento di Giustizia dopo le anticipazioni dei media Usa. Secondo la Abc, l'inchiesta, avviata da mesi, riguarda i suoi affari. La notizia arriva dopo i raid dei federali nell'ufficio, nella camera d'albergo e nella residente di Cohen a New York. I pubblici ministeri hanno detto che le perquisizioni sono state autorizzate da un giudice federale per cercare prove di azioni per le quali "Cohen è sotto inchiesta penale", si legge nell'istanza secondo quanto riporta la Cnn che sottolinea come i raid siano scattati all'improvviso per scongiurare la distruzione di prove. Gli avvocati del legale di Trump hanno intanto richiesto un ordine restrittivo temporaneo e Cohen non è apparso in tribunale.