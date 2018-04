L'ex presidente George Bush in ospedale in terapia intensiva

È in terapia intensiva George H. W. Bush, ricoverato da domenica in un letto dell'ospedale metodista di Houston, a pochi giorni dalla morte della moglie Barbara, venuta a mancare lo scorso 17 aprile.

È il portavoce della famiglia a informare delle condizioni di salute dell'ex presidente, che ha "contratto un'infezione che si è diffusa al suo sangue" e "sta rispondendo ai trattamenti medici". Nella sua prima nota, Jim McGrath ha promesso aggiornamenti sugli sviluppi.

Secondo fonti mediche vicine alla famiglia l'infezione per cui Bush senior è stato ricoverato mette a repentaglio la sua vita e al momento dell'ingresso in ospedale - il giorno dopo il funerale di Barbara, di un anno più giovane - il 93enne ex presidente era in condizioni piuttosto critiche. Il suo quadro clinico sarebbe poi migliorato, ma l'età molto avanzata complica naturalmente le cose.

Bush padre, capostipite di una dinastia politica che ha espresso due presidenti degli Stati Uniti e di cui fa parte anche l'ex governatore della Florida, Jeb, è da tempo affetto da parkinsonismo vascolare e costretto su una sedia a rotelle.