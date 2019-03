A scuola le bandiere Lgbt. Risponde con la Bibbia: viene sospesa

"Ho sentito il bisogno di scrivere alcuni versetti della Bibbia in modo da poterli mettere in giro per la scuola".

A dirlo è la studentessa dell'Ohio che, diffondendo biglietti sparpagliati qua e là nelle aule e nei corridoi e contenenti parte del testo sacro citato, ha desiderato replicare all'affissione di bandiere di un'associazione impegnata nella tutela e nella difesa dei diritti dei gay ​all'interno dell'istituto scolastico che frequenta. Per lei le politiche Lgbt sono evidentemente contrastabili.

E magari, stando alla sua visione del mondo, rappresentano a volte il frutto e l'opera di un'ideologia o almeno uno strumento di propaganda. La notizia sta soprattutto nel fatto che Gabby Helsinger, questo il nome della giovane statunitense interessata dal caso, è stata sottoposta a un procedimento di sospensione in seguito e in funzione della sua protesta. Che poi, a dire il vero, l'azione messa in atto potrebbe banalmente rientrare nel novero delle manifestazioni di pensiero. In una dialettica ideologica - insomma - nella quale, però, una delle due parti in campo ha avuto la peggio. La sospensione, infatti, ha avuto luogo e la questione è balzata alle cronache grazie alla stessa protagonista, che ha raccontato il tutto tramite di un video apparso su Facebook.

A raccontare questa storia, tra gli altri, è stata La Nuova Bussola Quotidiana. Di questi tempi, sembra non esistere troppo spazio per quegli studenti che non si allineano. I vertici della Lebanon High School, ​che è il nome dell'istituto, hanno commentato senza entrare nel merito: il preside ha sostanzialmente dichiarato a Fox News che quando il codice di condotta viene violato, allora arrivano delle "conseguenze". "L’ho aperta - ha detto la Helsinger, riferendosi a una missiva rintracciata nel suo armadietto scolastico - e ci ho trovato una lettera di sospensione, motivata con il fatto che avrei dato prova di maleducazione e mancanza di rispetto, perché scrivendo i versetti della Bibbia avrei preso di mira la Gsa (l'associazione che ha esposto le bandiere, ndr)".