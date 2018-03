Via libera alla Grosse Koalition: ​la Spd governerà con la Merkel

Sì alla Grosse Koalition. Trovata l'intesa nell'Spd che ha dato il via libera con un referendum interno al governo in compagnia della Cdu della Merkel. Di fatto ha vinto il "Sì" con il 66 per cento tra i 463mila iscritti al partito socialdemocratico tedesco. Con questo voto si chiude per la Germania una finestra lunga cinque mesi cominciata con il voto per le politiche dello scorso settembre. Dopo mesi di trattative è stata dunque trovata l'intesa. Di certo il partito della sinistra tedesca è spaccato al suo interno tra l'ala giovane che era contro la Grosse Koalition e i vertici del partito che invece non hanno mai nascosto la loro volontà di andare al governo con Frau Merkel.



Per la Cancelliera dunque si tratta del suo quarto mandato alla guida del Paese. Ma questa volta probabilmente nell'azione di governo la cancelliera dovrà tenere conto delle posizioni della Spd in modo più deciso rispetto al passato. Le urne di settembre infatti non hanno dato piena fiducia alla Merkel.