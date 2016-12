L'ira di Netanyahu contro la risoluzione dell'Onu

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato anche l'ambasciatore Usa in Israele, Dan Shapiro, insieme ai capi delegazioni dei Paesi che al Consiglio di sicurezza dell'Onu hanno votato a favore venerdì scorso della risoluzione che condanna gli insediamenti ebraici nei territori palestinesi. Lo rende noto il quotidiano Haaretz ricordando che il testo è stato approvato grazie alla storica astensione da parte degli Stati Uniti.

L'incontro avverrà in serata nella sede del ministero degli Esteri, secondo quanto spiega Haaretz, e a differenza degli altri ambasciatori, ricevuti da dirigenti del ministero, Shapiro sarà accolto direttamente da Netanyahu. La convocazione dell'ambasciatore americano è considerato un passo inusuale nelle relazioni diplomatiche. Ma inusuale, scrive Haaretz, è stata anche la decisione degli Usa di non ricorrere al diritto di veto in sede di votazione all'Onu come sempre fatto.