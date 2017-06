L'Isis ora spaventa anche la Cina

La minaccia dell'Isis coinvolge tutto il mondo, non solo l'Occidente. Anche la Cina, ad esempio, è preoccupata per la situazione in Pakistan, dove il sedicente Stato islamico ha rivendicato l’uccisione di due cittadini cinesi che a Quetta, nella provincia del Baluchistan, lavoravano come insegnanti. Pechino è preoccupata per l'instabilità in un Paese, e in una regione che è un punto estremamente importante per la nuova "Via della seta", che punta a unire Asia ed Europa, lanciata dal presidente Xi Jinping, nel 2013. E il Pakistan, tra le altre cose, è il Paese in cui Pechino ha riversato finora i capitali più ingenti, almeno 46 miliardi di dollari, destinati alla realizzazione del "corridoio economico" che collegherà i due Paesi e che passerà anche da Quetta. In questi giorni si è parlato di "Belt and Road" al vertice della Shanghai Cooperation Organization di Astana, in Kazakistan: Xi ha colto l’occasione per promuovere ancora il progetto tra i partner della Sco, e con i membri osservatori.

Al contempo il presidente cinese ha lanciato il progetto di un piano di cooperazione tra i Paesi membri dell’alleanza asiatica per combattere i "tre mali" di terrorismo, separatismo ed estremismo per i prossimi tre anni, e rafforzare la capacità di cooperazione sul piano della sicurezza tra i paesi membri. Quest’anno la Cina si è trovata per la prima volta direttamente minacciata dagli uomini dell’Isis: in un video-messaggio diffuso a febbraio scorso, infatti, i militanti con le bandiere nere promettevano di "versare sangue a fiumi" in Cina per vendicare gli oppressi. Xi intende alzare una "grande muraglia di acciaio" contro il terrorismo, soprattutto nell’area più a rischio del gigante asiatico, la regione autonoma dello Xinjiang, fatta di collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. Da sola, però, la strategia di rafforzare internamente il controllo sul territorio potrebbe non bastare. Ieri, a colloquio con il presidente afghano, Ashraf Ghani, Xi ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Pechino e Kabul nel progetto "Via della seta", ma contestualmente ha sottolineato l’importanza che per la Cina riveste la sicurezza in Afghanistan e la cooperazione con Kabul in tema di contrasto al terrorismo.