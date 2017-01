L'Isis prepara strage in Gb: "Vuole usare armi chimiche"

L'Isis vuole compiere attacchi che provochino molte vittime in Gran Bretagna e non "ha alcun freno morale" all'uso di armi chimiche. A dichiararlo è stato il ministro per la sicurezza britannico, Ben Wallace,ricordando che vi sono notizie relative all'uso di armi chimiche in Siria e Iraq da parte dello Stato Islamico e che le autorità marocchine a febbraio hanno sgominato una cellula in possesso di sostanze che potevano essere utilizzate per fare una bomba o come "tossina killer".

"Esperti hanno avvertito che la loro ambizione è quella di provocare vittime in massa con un attacco e che non hanno alcun freno morale a servirsi di qualunque mezzo possibile. Non hanno obiezioni morali all'uso di armi chimiche contro le popolazioni e se potessero, lo farebbero in questo paese", ha dichiarato il ministro al Sunday Times.