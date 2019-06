Londra darà spettacolo: la piscina sul grattacielo

Londra pensa in grande e così i progettisti che hanno ideato una piscina a sfioro all’ultimo piano di un grattacielo alto 55 piani. E’ ancora solo un progetto ma già fa sognare. Il pavimento sarà trasparente, la vista a 360° sullo skyline londinese e il tutto a 220 metri di altezza. Infinity London, questo il nome scelto per l’ambizioso progetto, potrebbe presto scalzare in classifica la piscina del Marina Bay Sands di Singapore, attualmente al primo posto. Nel centro di Londra dovrebbe comparire la piscina più spettacolare del mondo. I lavori dovrebbero avere inizio entro il prossimo anno.

Ideata da Compass Pools, uno dei più noti costruttori di piscine dell’Inghilterra,la nuova creazione dovrebbe essere costruita sul tetto di un hotel di lusso a cinque stelle, occupandone l’intera superficie. Come raggiungere l’acqua? Attraverso una scala a chiocciola rotante che si eleva dal fondo della piscina quando qualcuno vuole accedere o uscire. A spiegare l’avveniristico progetto è stato proprio Alex Kemsley, designer e direttore tecnico di Compass Pools, “Abbiamo affrontato alcune sfide tecniche piuttosto importanti per questo edificio, la più importante è come entrare effettivamente in piscina. La soluzione si basa sul principio delle porte dei sottomarini. Ad essa sarà abbinata una scala a chiocciola rotante che sale dal fondo della piscina quando qualcuno vuole entrare o uscire. Un’assoluta novità nel campo della progettazione di piscine che sembra uscita da un film di James Bond” .

La piscina conterrà la bellezza di 600mila litri di acqua e potrà essere visibile anche dal basso grazie al pavimento trasparente. E di notte si accenderà la magia, la piscina infatti verrà illuminata. Londra si mostra anche attenta all’ambiente. Sarà infatti l’energia residua proveniente dal sistema di climatizzazione del grattacielo a provvedere al riscaldamento della piscina. Senza dimenticare la sicurezza, sarà installato un sistema di controllo della velocità del vento, in modo da avvertire immediatamente del rischio di fuoriuscita dell'acqua a causa di condizioni climatiche avverse.